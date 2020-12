30-jarige man uit Delden om het leven gekomen bij eenzijdig ongeluk

Rem­brandt-ken­ner Ernst van de Wetering kijkt in de spiegel van zijn leven: ‘We zullen nooit weten wie Rembrandt was’

26 december Zelfportretten vormen een rode draad door het leven van Rembrandtkenner Ernst van de Wetering. Pas op late leeftijd kwam hij in het reine met het oorlogsverleden van zijn eigen vader. Nu, worstelend met zijn beperkingen, kijkt hij ook zelf in de spiegel. „Wat Rembrandt voelde of dacht? We zullen het nooit weten.”