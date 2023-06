5000 deelnemers over de finish bij Hengelose Avondvierdaagse

Italië komt met zeventig mensen naar de training bij Quick'20: ‘Zo gaat dat met topspor­ters’

Jos Damink baalt. De man die verantwoordelijk is voor de fraaie grasmat op het hoofdveld van Quick’20, heeft net te horen gekregen dat de belijning van de middencirkel onvoldoende zichtbaar is vanaf de zijkanten van het veld. „Zo is de belijning altijd”, zegt hij, terwijl hij geïrriteerd wegbeent. Even later is hij terug. „Het is geregeld. Morgen na het maaien wordt er opnieuw belijnd.”