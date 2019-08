A35 moet over vijf jaar geflankeerd worden door tal van zonneparken

video Bij de HEMA in Hengelo staat iedere ochtend twintig man voor de ingang voor het ontbijt

7:03 HENGELO - Het is nog niet eens 09.00 uur en het publiek staat al klaar. Voor de deuren van de HEMA aan de Enschedesestraat staat al een man of twaalf te wachten. Aan de achterkant nog eens tien bezoekers. Zo gauw de deuren opengaan ‘rennen’ ze nog nét niet naar binnen. Waarom? Het is tijd voor het ontbijt.