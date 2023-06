Aan dit toernooi in Oldenzaal doen alleen eerste teams mee en dat gaat bloedfanatiek: ‘Je speelt vreemde sporten'

Het wordt de vijfde editie van het Top Stars Toernooi, traditiegetrouw iedere drie jaar een keer gehouden. Al gooide de coronacrisis in 2020 roet in het eten. Maar na de editie van 2017, gaat het zaterdag weer gebeuren. „We hebben er in het verleden voor gekozen om het toernooi niet ieder jaar te houden. Eén keer in de drie jaar is perfect”, legt Henk Winkelhuis, bestuurslid van Supportersvereniging Black and White van Quick’20, uit.