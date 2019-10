Aanhoudingen en schoten in Hengelo: ‘Leek wel een politiefilm’

De politieactie leidde tot grote consternatie in de buurt. Meerdere buurtbewoners bevestigen wat er is gebeurd. „Alsof we getuige waren van een politiefilm, maar dan gewoon in je eigen straat”, aldus een van hen. De aanhoudingen vonden plaats vonden plaats voor de deur van de huis, vlakbij de kruising met de Billitonstraat

Sirenes en schoten

„Het was rond half een. We lagen al in bed. Opeens hoorden we sirenes en schoten, zeker tien keer en heel anders dan vuurwerk. Op zo’n moment ben je klaarwakker. Van achter de deur van onze slaapkamer hebben we alles gezien en gehoord. We hoorden de agenten schreeuwen en zagen hoe er drie mannen uit de auto werden gehaald, precies zoals dat ook gaat in politiefilms. Ze moesten hier op straat knielen. Uiteindelijk werd er ook nog een pistool uit de auto gehaald. Dat heeft hier enige tijd op de stoep gelegen. Heel bizar. Ik heb er de hele nacht nog aan moeten denken.”

‘Overal waren mensen wakker’

De hele actie duurde ruim een uur. „Overal waren mensen wakker. Je zag ze achter de ramen. Hier verderop was een verjaardagsfeestje. De jongeren die daar waren, wilden nog uit. Ze moesten allemaal achter het huis wachten tot het voorbij is. Even plotseling als het begon, was het daarna ook weer voorbij. Dat de politie dan niet even de moeite neemt om de bewoners bij te praten, kan ik niet begrijpen.”