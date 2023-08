Aanleg zonneveld bij Boeldershoek Hengelo is een flinke stap verder

indebuurt.nl Ibiza in Enschede: bezoek de kleurrijke hippie­markt op het Van Heekplein

Veel Enschedeërs moeten in september (of al eerder) weer vol aan de bak. Gelukkig kunnen die op zondag 3 september nog even een vleugje Ibiza meepakken in Enschede. Er is dan een hippiemarkt op het Van Heekplein.