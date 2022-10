Aantal vluchtelingen in oude stadskantoor Hengelo van 250 naar 450: ‘Blij dat ze niet naar compleet nieuwe omgeving moeten’

Vanaf april dit jaar werden de eerste Oekraïners opgevangen in het oude stadskantoor. Op dit moment verblijven er ruim 250 personen in het pand, waaronder zo’n 60 asielzoekers. De gemeente heeft de buurtbewoners en ondernemers uit de buurt laten weten dat dit aantal vanaf maart 2023 verhoogd wordt naar 450. Al vanaf de start van de opvang in de woningen van Welbions, was bekend dat er in maart 2023 begonnen zou worden met de sloop van deze panden. Om de vluchtelingen toch een plaats te kunnen bieden, wordt er extra ruimte gemaakt in het stadskantoor.