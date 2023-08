Aanvraag woningaanpassing terecht geweigerd door gemeente Hengelo

Ook bij betaling krijgt OHC Bully bardien­sten niet rond, dus worden leden aangewezen: ‘Luxe is voorbij’

Het is een kwestie die bij veel amateursportclubs in de regio speelt: het steeds groter wordende tekort aan vrijwilligers. Bij OHC Bully in Oldenzaal wisten ze de bardiensten lang in te vullen met betaalde krachten, maar ook daar is inmiddels te weinig animo voor.