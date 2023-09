Accijnsverhoging op alcohol: meer dan 50.000 inwoners Hengelo geraakt

Muziek als brug tussen Hengelo en Amsterdam: ‘Wij verlooche­nen onze afkomst niet’

Ze groeiden op in Twente, wonen nu in de Randstad, maar zijn de liefde voor muziek en de streek nooit verloren. Dat leidt zaterdag en zondag tot een bijzonder dubbelconcert in Hengelo en Amsterdam, in een poging om een brug te slaan tussen oost en west. Vijf vragen aan medeorganisator en celliste Anne Sophie Fransen.