Acht broers en zus van gezin Vorgers nog steeds bij elkaar: 'Tot vijf jaar geleden nog ieder jaar op pad’

„Als je een mengelmoes van Drai’s Haans en de Klemmet’ Jaan bent, leer je voor jezelf opkomen”, verzekert Henk (86), nummer drie in de rij. Het was onlangs op het 60-jarige huwelijksfeest van Henk en Ria Vorgers toen de familie weer eens besefte hoe uniek het eigenlijk is dat ze nog bij elkaar zijn en elkaar gedurende de pieken en de dalen van het leven nooit uit het oog zijn verloren. Volgens Frans heeft dat vooral te maken met de periode waarin ze met elkaar zijn opgegroeid. „Onze generatie speelde samen op straat. Bovendien was het rond de oorlogsjaren pure armoede en deelde je alles met elkaar. Vader moest hard werken voor al die hongerige maagjes en ook moeder werkte elke dag tot diep in de nacht om de boel thuis draaiende te houden. Dat schept een innige band.”