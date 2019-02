Acht nog onbekende nummers van rock ’n roll-icoon Herman Brood uit Zwolle zijn vanaf zondag te horen

Opgenomen in Arnhem

Het album van Vitesse kwam tot stand via crowdfunding en bevat nummers die de in 1994 opgeheven groep halverwege de jaren zeventig opnam in de Stable Studio in Arnhem. ,,Ik kwam in contact met iemand waarmee ik veel werk rondom boekingen. Voor een locatie voor de lancering van het album zijn ze bij mij uitgekomen’’, vertelt eigenaar Erwin Kwakman van Café de Cactus.