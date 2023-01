Agelose Marja geniet van haar werk als zangpedagoog: ‘Ik heb het mooiste vak dat er is’

Wat willen parochia­nen met de kerk in Glanerbrug? ‘Het rendeert niet om kerk, parochie­huis en pastorie aan te houden’

GLANERBRUG – Hoe ziet de toekomst van de rooms-katholieke geloofsgemeenschap in Glanerbrug eruit? Dat is de vraag waar de parochie OLV van de Heilige Rozenkrans mee bezig is. Voor de stemming van komende zondag geven twee parochianen hun mening.

4 januari