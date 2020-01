Agent naar ziekenhuis na wilde achtervolging in Hengelo

Column Zijdelings Wat brengt 2020 voor Hengelo?

4 januari HENGELO - Zou ik misschien een beetje paranormaal begaafd zijn? Wellicht herinnert u zich nog wat ik een tijdje geleden op deze plek voorspelde. Over Leo Janssen: zijn comeback in de politiek, de bonje bij LokaalHengelo en de breuk in de fractie. Het kwam allemaal precies zo uit. Alsof de geest van Jomanda over mij is gekomen.