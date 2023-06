Albert Schimmelpenninck: ‘Kringlooplandbouw biedt oplossing voor veel meer dan het stikstofprobleem’

Stelling | De voertaal op de Universi­teit Twente zou Nederlands moeten zijn

De Universiteit Twente maakt zich zorgen over de plannen van onderwijsminister Robbert Dijkgraaf om Engelstalig onderwijs in te perken. De Enschedese onderwijsinstelling is voor een groot deel afhankelijk van buitenlandse studenten. In collegezalen en bestuurskamers van de UT leiden de plannen tot bezorgdheid.