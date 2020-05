Åle Hoekema is tegelijk negatief als positief getest op corona: ‘Hier moest ik het mee doen’

Achtervol­ging in Hengelo eindigt tussen net gepote plantjes

1 mei HENGELO – Een politieachtervolging in de nacht van donderdag op vrijdag in Hengelo is geëindigd in een tuin aan de PC Hooftlaan. De ravage was aanzienlijk. Een schutting werd kapotgereden en de net gepote plantjes moesten het ontgelden.