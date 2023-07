All inclusive bij pretpark De Waarbeek valt in de smaak: 'We spelen op de massa’

column Twents geluk, dat zit in een zwembad en een huiskamer

Bruto Twents Geluk - wat is dat eigenlijk? Het is elk geval geen klein bier, las ik in een afscheidsinterview met Wim Boomkamp, die zich met 80 miljoen euro in de knip sterk maakte voor ons welbevinden. Maar naar wiens geluk gaat dat geld?