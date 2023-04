Alle kleine beetjes helpen: dit kun jij doen om arme Oldenzalers te helpen

indebuurt.nl Gewoon de bordjes volgen: het verhaal achter het rotonde­kunst­werk in het havenge­bied

Met het veel gegeven advies ‘gewoon de bordjes volgen’ kom je een heel eind in het verkeer. Toch kun je deze wijze raad op de rotonde in het havengebied het beste even negeren. Het opvallende kunstwerk kan namelijk voor wat verwarring zorgen. Dit is het verhaal achter de verkeersbordenpoort.more