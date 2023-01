Alles doet pijn in gezicht vuurwerkslachtoffer (14) uit Hengelo, en hij wil daarom niet praten

Dat laat de vader van de jongen weten aan deze krant. De zoon van de man raakte op oudejaarsdag zwaargewond toen hij een shell wilde aansteken. Dat gebeurde in de wijk Sterrenbuurt in Hengelo. De vader had het illegale vuurwerk afgelopen najaar gekocht in Enschede. Vader en zoon wisten niet dat de mortierbom was voorzien van een snellont. Onmiddellijk na het aansteken ontplofte het zware vuurwerk.

De jongen is door de klap een oog kwijtgeraakt. Zijn andere oog raakte ook beschadigd, daarnaast is zijn neus gebroken en heeft hij een schedelbasisfractuur opgelopen. De jonge Hengeloër ligt in het ziekenhuis in Nijmegen. Inmiddels gaat het ietsje beter met hem, laat zijn vader weten. „Hij kan de slangen die hij in de mond heeft ook wat beter verdragen.”

Quote Zijn gezicht doet pijn, hij wil daarom niet praten Vader vuurwerkslachtoffer

De jongen communiceert door middel van handgebaren. „Als de zuster vraagt om zijn pijngrens aan te geven met een getal tussen een en vijf, dan steekt hij direct een paar vingers op. Hij kan niet praten, maar hij is wel alert. We kunnen als ouders op die manier ook wel communiceren met hem”, aldus de vader.

Volle laag

Het jonge vuurwerkslachtoffer moet astronautenvoedsel eten. Dat is om zijn kaken zoveel mogelijk te ontlasten. Het gezicht van de jongen heeft bij de explosie van de vuurwerkbom de volle laag gekregen. „Door de drukgolf heeft hij toch een behoorlijke klap in het gezicht gekregen. Hij kán praten, maar het zijn heel korte woordjes. Alles doet pijn in zijn gezicht, hij wil daarom niet praten”, zegt de vader.

Berouwvol

Eerder deze week toonde de vader zich in een gesprek met deze krant vol berouw, omdat hij het zware illegale vuurwerk had gekocht. „Ik had daar moeten liggen”, zei de man, doelend op zijn zoon die nu in het ziekenhuis ligt. De man was oudejaarsdag van plan om zelf de shell aan te steken. Omdat zijn zoon dat graag wilde doen, stemde hij daarmee in.