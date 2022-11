Alles voor een euro en filosoferen over vrijheid: dit is er de komende dagen te doen in Borne en Zenderen

Kunsthistorica Miranda Nieuwenhuis geeft vrijdagavond 18 november bij Cultureel Podium Bornse Synagoge aan de Ennekerdijk een lezing over realisme in de hedendaagse kunst. De entree bedraagt 10 euro. De lezing was dus niet vorige week, zoals abusievelijk was aangekondigd. Tijdens de lezing is ook de expositie van Jos Engbersen te bekijken.

Voor de eerste keer in Borne wordt zaterdag 19 november van 11.00 tot 16.00 uur in de hal van de Stefanshof aan de Grotestraat de Eén Euro Markt gehouden. De markt is opgezet door Stichting Hulp aan Sri Lanka (HAS). De opbrengst gaat naar de bevolking van het Aziatische land dat in grote armoede en recessie verkeert. Niet verkochte spullen gaan naar de alternatieve voedselbank van Dreamteam Borne en de kringloopwinkel. Betalen kan alleen contant.

Na twee jaar houdt MeeReizen weer een vakantiemarkt voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat gebeurt zondag 20 november van 13.30 tot 16.30 uur in het eigen onderkomen aan de Burenweg. Er wordt een overzicht gegeven van de aangeboden reizen in 2023 en vrijwilligers die de vakanties begeleiden geven er graag uitleg bij. De toegang is gratis.

De Bornse muziekschool houdt zondag 20 november een voorspeelochtend in het kulturhus aan de Marktstraat. Leerlingen laten vanaf 11.00 uur horen wat ze inmiddels allemaal kunnen. Er worden solo's en duetten gespeeld. De toegang is gratis.

Er zijn er die vrijheid beschouwen als een achterhaalde illusie. Of dat ook zo is, is zondag 20 november het thema van de derde bijeenkomst dit jaar van het Filosofiecafé Twente in het kultushus. Te gast is filosoof en psycholoog Lieke Asma, die er een boek over schreef. De bijeenkomst in het kulturhus begint om 14.00 uur . De toegangsprijs is 12,50 euro.

Filosoof en theoloog Paul van Tongeren spreekt woensdag 23 november in de kapel van De Zwanenhof aan de Retraitehuisweg in Zenderen over dankbaarheid. Een van de vragen die hij beantwoordt is of dankbaarheid een levenshouding kan zijn. De lezing in het kader van de Zwanenhofvieringen begint om 19.30 uur. De entree is gratis. Een vrijwillige gift wordt gewaardeerd.