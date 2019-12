Almelose horecamedewerkster (27) slachtoffer fatale steekpartij in kerstnacht

Video/Update Vrouw doodgesto­ken in Hengelo, 27-jarige verdachte opgepakt

13:10 HENGELO - Een vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag om het leven gekomen na te zijn neergestoken aan de Hampshire in Hengelo. De politie trof de levenloze vrouw rond 02.00 uur midden op straat aan. Er is een groot onderzoek gestart, een 27-jarige man uit Hengelo is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij haar dood