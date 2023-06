Als ze loaded fries verandert in patat-kaas-spek loopt het ineens wel; Niki serveert kaasfondue vanuit paardentrailer

Het idee zat al een tijdje in haar hoofd: een kaasfonduerestaurant beginnen in de binnenstad van Enschede. Niki Schepers (32) had bij een eetzaak in Amsterdam al ideeën opgedaan en was op zoek naar een geschikt pand. Totdat een vriendin een paar jaar geleden bij haar op het erf kwam en haar blik liet vallen op een verwaarloosde paardentrailer. „Waarom maak je daar geen foodtruck van?”, opperde ze.