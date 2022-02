Amber (24) uit Hengelo worstelde met haar zelfbeeld, nu is ze body positive-influencer: ‘Ik ben niet alleen’

‘This is a reminder that you don’t need to lose weight to be and look amazing, you already are’, Amber Korf plaatste de Engelse tekst bij een van de foto’s op haar Instagramaccount. Ze deelt die dag een ‘spiegel-selfie’ in een korte top met haar ruim 17.000 volgers volgers. Iets wat de Amber van 7 jaar geleden nooit gedurfd had.