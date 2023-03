André uit Oldenzaal en Nico uit Borne zijn autisten: ‘Vriendelijk en aardig blijven? Daar wordt het alleen maar erger van’

André weet het zeker. Iedereen heeft wel een kenmerk dat hoort bij deze aandoening, maar niemand heeft ze allemaal. „Wie getest wordt op autisme kan maximaal 50 punten scoren. Bij een score van 38 of meer kun je de diagnose van autisme krijgen.” De cijfers maken duidelijk dat autisme geen bijzondere aandoening meer is. Bij ongeveer 1 procent van de bevolking is een stoornis in het autistische spectrum (ASS) vastgesteld. Op technische universiteiten ligt dat percentage zelfs vier keer zo hoog.