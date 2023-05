Anoesjka uit Hengelo installeert virtuele maagbandjes: iemand denkt dat zijn maag is verkleind

Grote speler in de markt van elektri­sche auto’s kiest WTC Twente in Hengelo als uitvalsba­sis

De internationale AIH Group met roots in Zuid-Afrika heeft onlangs haar hoofdkantoor betrokken in World Trade Center Twente. Het bedrijf, dat zich hier vooral richt op verduurzaming in de auto-industrie hoopt in Twente een fikse groei door te maken.