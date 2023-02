‘Anti-Joodse sentimenten in Twente zijn oud, voor én na paasdagen’

Joann stijgt in de Gault&Millau-gids, Bruut blijft gelijk; Is Enschede toe aan meer top-restau­rants?

Enschede prolongeert het aantal koksmutsjes, de ‘sterren’ voor top-restaurants in de stad. Joann en Bruut staan ook dit jaar hoog genoteerd in de Gault & Millau-gids. Mooi, twee toppers in Enschede. Maar is het genoeg voor een stad met de ambitie om op ieder gebied te groeien? „Het is nog wel een beetje karig, ja.”