Appartement huren in spitse toren? Dit complex verrijst langs Laan Hart van Zuid in Hengelo

‘Geheime’ kabel zorgt voor flinke vertraging sloop Hengelose Lambertus­pas­sa­ge: wachten is tot na bouwvak

HENGELO - Er zit nog geen enkele vaart in de sloop van de Lambertuspassage, het voormalig winkelcentrum in de binnenstad van Hengelo dat tegen de gelijknamige basiliek is aangebouwd. Oorzaak: een elektriciteitskabel waar niemand het bestaan van wist.

27 april