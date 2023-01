Appartementencomplex De Post Goor wordt genekt door hogere bouwkosten

Of er animo is voor huurappartementen op de hoek van de Stationslaan/Spoorstraat in Goor? Daar hoeft woordvoerder Lucas Haafkes van een groep particuliere investeerders niet lang over na te denken. ,,Er is veel belangstelling. Dat merken aan de reacties op het emailadres dat we voor dit project hebben geopend. Daar wordt regelmatig op gereageerd”, zegt de directeur van ’n grootn Haafkes.