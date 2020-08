Appartementencomplex nabij Hengelose binnenstad getroffen door brand

In de rij voor winkels aan Deldense Lange­straat: ‘Ik vond het altijd al een mooi stadje’

11:39 DELDEN - Geen afgeplakte ramen, huur- of verkoopborden of onkruid dat langzaam tegen de voordeur omhoog kruipt: voor het eerst sinds Deldenaren zich kunnen heugen, zijn alle etalages aan de Langestraat gevuld. De lokale ondernemersvereniging is trots. „Voor inkopen hoef je de stad niet uit.”