Art Brut Biënnale Hengelo enorm succes; volgend jaar september weer grote kunstexpositie

Sushi tussen de kersenbloe­sem: restaurant Golden Sakura in Hengelo houdt ‘grand opening’

HENGELO - Hengelo heeft er een sushirestaurant bij. Nadat de eerste gasten Golden Sakura tijdens een Japans diner ontdekten, is het donderdag tijd voor de officiële opening van de zaak met een ‘all you can eat’-formule.

11 mei