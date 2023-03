Asbestonderzoek in tuinen in de wijk De Whee in Goor

Met video Een laatste check, nog één keer de frituurpan aan en dan kunnen de carnavals­hal­len in Oldenzaal tegen de vlakte

Een laatste keer de bezem er doorheen, een check of écht alles is weggehaald en dan kunnen de deuren van de carnavalshallen aan de Thorbeckestraat in Oldenzaal voor de laatste keer dicht. Maandag gaat de spreekwoordelijke sloopkogel door het gebouw, waar menig wagenbouwer uren in doorgebracht heeft.