Astrid is meer dan de zus van tv-maker Erik Dijkstra: ‘Ze was iemand die het verschil maakte in het leven’

Voortbe­staan Glasrijk Tubbergen hangt aan zijden draadje, huidige bestuur gaat evenement niet meer organise­ren

Wie gaat Glasrijk Tubbergen voortaan organiseren? Het huidige bestuur in elk geval niet meer, schrijven zij in een vorige week verstuurde e-mail aan de ruim honderd vrijwilligers: „Het is te groot, te zwaar, te veel. Dit is een taak voor professionals.”