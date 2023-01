ATC’65 doet met Tim Engbers aan het roer niet voor spek en bonen mee: ‘We willen nog één keer knallen’

Ik vertrek Twents stel leeft buitenland­se droom op olijven­farm in Italië: ‘Iedere dag lunchen met pasta’

MARKELO/MOLISE - Het lijkt een aflevering van ‘Ik vertrek’. En het contrast kan eigenlijk niet groter. Waar Dré Kraak (61) vroeger in de cockpit van een F-16 in een fractie van een seconde beslissingen op leven en dood moest nemen, is het leven voor hem en zijn partner Ingrid Schouten (64) sinds hun prepensioen stukken relaxter.

