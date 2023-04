Aula Ad Fontes in Ootmarsum krijgt ‘upgrade’ én speciale familiekamer: ‘Konden niet achterblijven’

Een ruimte die volledig ter beschikking staat van de nabestaanden, die een dierbare zijn verloren. In de aula van Denekamp was deze ‘familiekamer’ er al, binnenkort is een dergelijke ruimte ook in de Aula Ad Fontes in Ootmarsum beschikbaar. „We konden natuurlijk niet achterblijven.”