Auto belandt in sloot na ongeluk in Hengelo.

Veel vraag naar Hazes, maar Hengelose kunstenaar kan na aanrijding even niet leveren

HENGELO - Hij maakte indruk met zijn enorme portretten van André Hazes. Daar is vraag naar. Maar Noëmar Reinita kan voorlopig even niet leveren. Hij ondervindt, na een aanrijding, nog veel last van een whiplash. „Ik ben allang blij als ik straks weer kan doen waar ik zin in heb.” Vijf vragen aan de Hengelose kunstschilder en rapper Noëmar Reinita.

31 december