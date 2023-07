Auto botst frontaal tegen boom in Bentelo, bestuurder met ambulance naar ziekenhuis

Starters storten zich op woningen locatie Hondebrink in Mariaparo­chie: vanaf 339.000 euro

Eind 2024, begin 2025 is het zover: dan staan er negentien gloednieuwe huizen op de locatie, waar nu nog bedrijfsgebouwen en een tankstation van voormalig garagehouder Bertus Hondebrink zijn gevestigd. De woningen voorzien in een grote behoefte in Mariaparochie-Harbrinkhoek, vooral onder starters.