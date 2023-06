Auto brandt volledig uit middenin woonwijk in Oldenzaal

Met winactie Wibi Soerjadi is terug met een nieuwe reeks tuinconcer­ten in Diepenheim (en jij maakt kans op gratis kaartjes)

Fluitende vogels, af en toe het geluid van een ronkende tractor en vooral veel pianomuziek: Wibi Soerjadi is terug met een nieuwe reeks tuinconcerten. De komende weken geeft de pianist twaalf concerten in de achtertuin van zijn Villa Peckedam in Diepenheim.