Auto slaat over de kop naast A35 bij Borne, veel overlast op snelweg én op A1

Goedkoop tanken? Doe het deze week vóór de prijs omhoog schiet (maar hou rekening met rij bij de pomp)

Goedkoop tanken? Doe het de komende week nog even, want op 1 juli schiet de prijs per liter omhoog en wordt langs de snelweg de 2 euro per liter weer (ruimschoots) aangetikt. Geduld is dan wel een schone zaak. Het kan druk worden.