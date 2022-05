Auto van Jorien werd op de A1 doorboord door grote, ijzeren staaf: ‘Had anders kunnen aflopen’

Het liep maandagmiddag omstreeks 15.03 uur maar net goed af voor Jorien Olde Heuvel. Ter hoogte van de afslag Weerselo/Deurningen vlogen er opeens drie ijzeren staven op haar af. Eén belandde in de koplamp van haar voertuig. De twee overige staven vielen op de grond en kon ze ternauwernood ontwijken. „Als er eentje door de voorruit was gevlogen, had ik het misschien niet kunnen navertellen.”

Jorien probeert de achterhalen waar de ijzeren staven vandaag kwamen. „De staven waren erg zwaar, dus ze moeten vlak voor mij ergens vanaf gevallen zijn. Dat moet iemand gemerkt hebben. Hopelijk neemt diegene zijn verantwoordelijkheid.” Ze hoopt zodoende dat de schade vergoed kan worden. „Dan kan het via de verzekering opgelost worden.”

Aangifte

Mogelijk kan ook Het Waarborgfonds voor Jorien uitkomst bieden. Zij zijn er voor iedereen die te maken heeft met schade door een onbekende of onverzekerde daders. Eén van de voorwaarden is dat er binnen 24 uur aangifte gedaan moet worden. Dat heeft Jorien op advies van de politie gedaan. „Ik zag er eerst het nut niet van in, maar hopelijk levert het nog wat op.”

Via Facebook vraagt de politie om hulp van andere weggebruikers. „Reed je maandag rond 15.00 uur op de A1 en heb je iets gezien of beschik je bijvoorbeeld over dashcambeelden? Of ben jij degene die deze staven vervoerde? Neem dan contact met ons op.”