Auto vliegt in brand in buitenwijk van Hengelo

Column Hengelose zwarte pieten reisden als versteke­lin­gen mee op de stoomboot: Lang leve de roetveeg­piet!

HENGELO - Wat kunnen we tegen de roetveegpiet hebben? Niks toch? Behendig klimt hij door de schoorsteenpijp om een pakketje af te leveren in een kinderschoen. Daarna klimt hij als een aapje net zo snel weer omhoog. En dat zonder pikzwart te worden. Een paar roetveegplekken, dat is alles.

26 november