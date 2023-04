Automobilist botst met auto tegen boom in Tilligte, flinke schade aan voertuig

Groen, horeca en bankjes: zo komt de kantoor­klerk wel naar buiten

Gedurende corona werd het een nationale hobby, even een wandelingetje tussendoor. Een verademing, concludeerden we massaal. Om ook na lockdowns en beperkingen vooral mee door te gaan. Maar inmiddels is de nieuwe gewoonte bij velen sluipenderwijs weer verdwenen.