Automobilist in Hengelo ramt lantaarnpaal en rijdt tuin in: 1 gewonde

Vereniging Hof van Twente - Kie­v-Pe­chersk haalde maar liefst 89.000 euro op voor Oekraïne: en zo werd dat besteed

Ruim een jaar woedt er oorlog in Oekraïne. Voor de Vereninging Hof van Twente - Pechersk was het een jaar dat geheel in het teken stond van humanitaire hulp aan Oekraïne. „Een uiterst intensieve en omvangrijke taak op een schaal die we in de meer dan dertig jaar van ons bestaan nog nooit hebben meegemaakt.”