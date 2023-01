Automobiliste gewond bij ongeval in Hengelo, weg bezaaid met brokstukken

Klasgeno­ten in Hengelo zaten vast in de lift, die alleen voor de schoonmaak­kar bedoeld is

HENGELO - Normaal is de kleine lift in de school in Hengelo alleen voor de schoonmaakkar. Maar omdat de leerlinge een gebroken enkel had en traplopen lastig ging mocht ook zij er donderdagmiddag bij hoge uitzondering gebruik van maken. Maar samen met een vriend kwam ze vast te zitten. Door een mankement, dat vaker voorkomt dan menigeen denkt.

