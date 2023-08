Azelose viskweker verwijt huurbaas ‘laffe actie’ met aanvraag bankroet in vakantietijd

Opnieuw werkzaamhe­den stilgelegd bij azc in Albergen: ‘Iedereen moet zich aan de wet houden, dus het COA ook’

Vier keer heeft de gemeente Tubbergen inmiddels werkzaamheden bij het toekomstige asielzoekerscentrum in Albergen stil laten leggen. Ook deze week was het weer zover. „Juist omdat we weten dat omwonenden alles rond het azc met argusogen volgen, zijn we er scherp op.”