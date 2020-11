Bal ligt bij werkgevers van Twente: meer thuiswerken tegen besmettingen en lockdown

ENSCHEDE - GGD Twente constateert een heel voorzichtig dalende lijn in het aantal besmettingen in de regio. Dat is nu 19,3 procent tegenover 22,2 procent vorige week. Het is wel nog boven het landelijke gemiddelde van 16,6 procent. De piek van woensdag heeft geen betekenis. De hulp van werkgevers is nodig.

Dat zegt directeur Samantha Dinsbach van GGD Twente. In de regio dreigt een complete lockdown als het niet beter gaat. Om 13.00 uur is een persconferentie van de Veiligheidsregio Twente begonnen. Als de daling zich zo doorzet is er volgens haar geen regionale lockdown nodig. Daarbij is echter niet te zeggen dat Twente bij 16,6 procent ‘veilig’ is.

Schrikbeeld

Voorzitter van de Veiligheidsregio Sander Schelberg vraagt zich af in hoeverre een regionale lockdown op zijn plaats is als fluctuaties in besmettingen zo snel op en neer gaan. Maandag praat hij met het kabinet. Het is voor hem een schrikbeeld als premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) werkelijk in Twente zouden moeten ingrijpen. “Dan hebben we het met z'n allen niet goed gedaan”, zegt Schelberg.

Bal bij werkgevers

Schelberg heeft voor de Veiligheidsregio's vanmiddag een ontmoetingen met vertegenwoordigers van het Twentse bedrijfsleven. Aanvankelijk was die bedoeld om te polsen hoe het met de sectoren gaat, nu zal de nadruk komen te liggen op het werken thuis.

Schelberg constateert dat er onvoldoende thuis wordt gewerkt, terwijl daarmee waarschijnlijk winst is te behalen in het terugdringen van de besmettingen. Overheden zoals zijn eigen gemeente zien er volgens hem nog wel even nauwgezet op toe als tijdens de eerste coronagolf.

Veiligheidsregio en GGD Twente hebben zich het hoofd gebroken over de vraag hoe het kan dat de regio is de top drie terecht te komen van de regio's waar corona zich momenteel het hardst verspreid. Volgens Schelberg en Dinsbach is er geen antwoord gevonden. De volksaard, het grensverkeer, de handhaving, de mate van testen: niets geeft een verklaring.

“De besmettingen zitten overal”, zegt Schelberg.

Later meer.