Bastiaan Cats (66) is nerveus voor euthanasie, hij geeft over van zijn laatste kroket

Buurtbewo­ners De Thij in Oldenzaal bundelen krachten en gaan inwoners met energievra­gen helpen

Een speciale werkgroep, om andere buurtbewoners te helpen om energiezuiniger te gaan leven. Onlangs werd er in de wijk De Thij in Oldenzaal een klap op gegeven. „Als medebewoners hopen we er een slinger aan te geven.”