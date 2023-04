Bé en Marian, eerste bewoners van de Hengelose Kasbah, gaan er ook dood: ‘Het was één grote feesttent’

Johan Thüss (85) zet alles op alles om de laatste eer te bewijzen aan de zes vermiste oorlogs­slacht­of­fers van Hengelo

Al twintig jaar zoekt Johan Thüss (85) naar het graf van ‘De zes van Hengelo’. Ze werden in 1943 gefusilleerd door de nazi’s: een vergelding voor de grote april-meistaking die in Hengelo begon. „Ik geloof dat we héél dicht bij het antwoord zijn.”