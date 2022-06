Beckumse school wordt ook buiten wijzer: ‘Niet in een schrift werken, maar rennend over het plein’

Het is maar saai, de hele dag les krijgen in een lokaal. Twee jaar geleden is De Bleek begonnen met het ‘buitenonderwijs.’ BuitenWijzer is een vorm van onderwijs waarbij, naast reguliere lessen, kinderen een half uur naar buiten gaan om les in allerlei vakken te volgen. „Elke dag gaan ze naar buiten. Ze rennen tijdens de les vaak over het plein”, schetst directeur Anne Ensink. Zij kent geen school in Hengelo die dit concept heeft ingevoerd.