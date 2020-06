Bedrijf in Hengelo deels gesloopt om grote brand te bestrijden

Lezingen ‘Suikerbas­taard’ op geboorte­grond Hengelose schrijver

24 juni HENGELO - Schrijver Jaap Scholten geeft komende vrijdag en zaterdag in totaal drie lezingen in het Prins Bernhardplantsoen in Hengelo. Op het terras van Paviljoen ‘De Ontmoeting’ vertelt hij het verhaal achter zijn bestseller Suikerbastaard. De roman is gebaseerd op de avonturen van Hengelose Stork-jongens in Ethiopië, in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw.