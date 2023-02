Beestenboel bij optocht in Saasveld, met dit jaar meer deelnemers dan ooit

reconstructie Hoe Tubbergen in het geheim al wist van het asielhotel en het zelf overwoog te kopen

In Albergen breekt augustus 2022 een soort volksopstand uit. De bevolking is boos over de plannen voor een azc bij het dorp. De dorpsraad zegt het vertrouwen op in de burgemeester. Het wantrouwen komt voort uit de gesloten houding van het Tubbergse gemeentebestuur. Inwoners worden structureel in het ongewisse gelaten, blijkt uit een reconstructie op basis van interne documenten van de gemeente.