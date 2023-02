Behoud van monumentale boerderij De Lemerij staat buiten kijf voor college Hengelo

Straks is Twente één grote Herenboer­de­rij

Machtig interessant is de ontwikkeling van Herenboerderijen. Her en der in Twente komen deze initiatieven van de land- en tuinbouwgrond. In Tubantia stond een verhaal over een Herenboerderij die in aantocht en -bouw is bij Hengelo. Straks krijgen 200 huishoudens jonge sla en verse peentjes uit een gezamenlijke boerentuin.